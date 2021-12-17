Elektronik cihazlar uyku kalitesini bozuyor

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Fulya Gülerman, çocuklarda elektronik cihaz kullanımının uyku saatlerinde azalma, uyku kalitesinde bozulma ve kabızlığa sebep olduğunu bildirdi.

Gülerman, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecince kısıtlama uygulandığını dönemlerde, Kırıkkale’de 425 çocuğun katılımıyla tuvalete gitme sıklığı ile salgın döneminde değişen bedenî aktivite, beslenme şekli ve elektronik cihaz kullanımı arasında ilişki olup olmadığını araştırdıklarını belirtti. Gülerman, araştırmayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Çocukların yüzde 94’ünün günlük en az 1 saat elektronik cihazla zaman geçirdiğini, yatmadan önce yüzde 55 oranında elektronik eşyalarla oynadığını ve bu çocukların uyku kalitesinin daha kötü olduğunu tespit ettik. Elektronik cihaz kullanım süresinin uzamasının gece yatma ve sabah kalkış saatlerinde gecikme, toplam uyku saatlerinde azalma ve uyku kalitesinde bozulma ile önemli derecede ilişkili olduğunu da araştırma sonuçlarımız bizlere söylüyor. AA

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