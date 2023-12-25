Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı

Sigara bırakmanın sağlıklı yolu olarak pazarlanan elektronik sigaraların satışı günümüzde 34 ülkede yasak.

Bazı aromaların yasak olduğu 87 ülke ve hala hiçbir yasak olmayan 74 ülke var. Dünyanın en büyük elektronik sigara pazarına sahip olan ABD’de ise yasaklama adına hiçbir gelişme yok. Elektronik sigaraların satışı 34 ülkede resmi olarak durduruldu. Ancak uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle cihazlar ve meyveli çeşitleri ulaşılabilir olmaya devam ediyor. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 20 yetişkinden biri, yani 11 milyon kişi, elektronik sigara kullanıyor. Ancak gençler arasında kullanım, belirli yaş gruplarında çok daha yüksek. Giderek artan deliller, cihazların akciğerlere zarar veren, kalp ve akciğer sorunları riskini artıran tehlikeli maddeler ürettiğini gösteriyor.