Elektronik sigara ortaokul çağına düştü

Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, elektronik sigara kullanımının ortaokul çağına kadar düştüğünü söyledi.

Araştırmalara göre puff kullanımının ortaokul çağındaki öğrencilere kadar düştüğü bilgisini veren Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, en önemli başlama nedenlerinin arkadaşların teşvikleri ve özendirmeleri olduğunu vurguluyor. Çocuklarda e-sigara bağımlılığına engel olmak için doğru iletişimin önemli olduğunun altını çizen Urhan, cezaların ve sert tepkilerin ergenlerin üzerinde ters etkilere neden olduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, gençler arasında hızla yaygınlaşan hatta ortaokul çağı çocuklarının bile kullanmaya başladığı elektronik sigaralara başlama nedenleri ve bağımlılığı önleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ailelere büyük görev düşüyor

Elektronik sigara bağımlılığına engel olmak için öncellikle ailelere büyük görev düştüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, “Bir çok noktada rol model olan aileler bu noktada da ergenlik sürecindeki çocuklarına destek olmamalılar. En önemli noktalardan biri de doğru iletişimin sağlanması. Yargılayıcı bir tutumdan uzak durularak üzerine konuşulabilecek bir iletişim ortamı sağlanmalı” dedi.

En önemli başlama nedeni arkadaş teşviği

Görünüşü ve tasarımı bakımından özellikle öğrencileri hedef alan tek kullanımlık elektronik sigaralara gençlerin yönelimi hakkında değerlendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, “Diğer bir adıyla gençlerin dilinde puff olarak bilinen bu sigaraların amacı tıpkı sigara gibi bağımlılık oluşturmak. Yaptığımız araştırmalar puff kullanımının ortaokul çağındaki öğrencilere kadar düştüğünü gösteriyor. Kullanımının sigaradan çok daha rahat olması, sigara içilme yasağı olan alanlarda rahatça kullanılması da kullanımını arttıran nedenler arasında.” dedi. Urhan, elektronik sigaraya başlama nedenleri arasında arkadaşların birbirlerine karşı olan teşvikleri ve birbirlerini özendirmelerinin başta geldiğine dikkat çekti.

İstanbul - Musa Aydın