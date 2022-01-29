Emzirme hastalık riskini azaltıyor

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, 1986-2009 arasında Avusturya, Çin, Norveç, Japonya ve ABD’de yürütülen 8 çalışmanın ve çok uluslu çalışmanın verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınlarda kalp damar hastalıkları ile emzirme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın yazarlarından Avusturya Innsbruck Üniversitesinden Lena Tcshiderer, kadınların yaşamları boyunca ne kadar süre çocuk emzirdiklerini, doğum sayılarını, doğum yaptıkları yaşları ve ilerleyen yaşlarda kalp krizi veya felç geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgileri değerlendirdiklerini söyledi. İlk doğumlarında ortalama 25 yaşında olan yaklaşık 1,2 milyon kadından elde edilen verilerin dikkate alındığı araştırma sonrası emzirmenin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ortaya kondu. Emzirmeyen kadınlara kıyasla emziren kadınlarda, kroner kalp damar hastalıkları görülme riskinin yüzde 14, felç geçirme riskinin ise yüzde 12 daha az olduğu belirlendi. Daha önce yapılan araştırmalar, emzirmenin kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri ile tip 2 diyabet görülme riskini de azalttığını göstermişti. AA

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