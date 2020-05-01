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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

En az 24 ay daha sürebilir

01 Mayıs 2020, Cuma 13:00
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk’teki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Azap, özetle şunları söyledi: “Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek. Yani dünya nüfusunun yüzde 50 ya da 60’ının bu virüse artık bağışık hale geçmesi gerekiyor. Aşı ile ilgili çok umutlu olamıyoruz. Seksenden fazla aşı çalışması yürüyor bazıları ikinci fazı bitirmek üzere, üçüncü faza geçmek üzere olan aşılar var. Ama bu koronavirüsüne karşı aşı ile ilgili bir takım sorunlar olma olasılığı çok yüksek. Çok güçlü bir koruma sağlamaması ya da korumanın çok kısa sürmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bugüne kadar Koronavirüs’lere karşı geliştirilen bir aşı yok. Bunda da çok başarılı olamaya biliriz. Bu kitle bağışıklığı dediğimiz yüzde 50-60 oranı önemli, büyük olasılıkla hastalığı geçirerek bu orana ulaşacağız. Bir takım matematiksel modeller var, hesaplamalar yapılıyor. Bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20-24 ay gibi bir süre içinde toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği hesaplanıyor. O yüzden belki de yıllarca tedbirlere devam edilmesi gerekir.”

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