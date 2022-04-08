En büyük mutluluk sebebi 'sağlık'

Yapılan araştırmalar, mutluluk konulu akademik çalışmalarda patlama yaşandığını belirtirken, her 10 kişiden 7’sinin en çok sağlıklı oldukları için mutlu olduklarını gösterdi.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Kayıtlara “en stresli yıl” olarak geçen 2020’deki trend, 2021’de de devam etti. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre stres ve endişe seviyeleri 2021’de pandemi öncesi seviyelere kıyasla %4, 2020’de ise %8 arttı. Gallup araştırmasına göre kayıtlara “en stresli yıl” olarak geçen ve 10 kişiden 4’ünün stresli hissettiği 2020’nin ardından bu konudaki trend, varlığını 2021’de de sürdürdü. Mutluluk ve stresle ilgili güncel araştırmalardan öne çıkan bulguları derleyen Online PR Servisi B2Press’in incelediği Gallup araştırmasına göre son yıllarda küresel stres trendinde artış görüldü. Bu yıl onuncu kez yayımlanan ve Online PR Servisi B2Press’in incelediği BM Dünya Mutluluk Raporu’nda mutluluk kavramının daha çok insanın ilgi alanına girdiğine dikkat çekildi. Gerek farklı dillerde bu konuda yazılan kitaplara, gerek yayımlanan araştırmalara bakıldığında, geride bıraktığımız yılda mutluluğa ve esenliğe olan ilginin keskin bir biçimde arttığı görüldü. Mutluluk konulu akademik çalışmalarda da 2021’de patlama yaşandığı belirtildi.

Mutluluk ailede

İlerlemenin gerçek ölçüsünün insanların mutluluğu olduğuna dikkat çekilen Dünya Mutluluk Raporu’na göre mutluluk endeksinde ilk beşi Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Hollanda oluştururken gayrisafi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, seçim yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterlere göre en mutsuz ülkeler Afganistan, Lübnan ve Zimbabve oldu. Basın bülteni dağıtımı servisi B2Press’in incelediği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranında 2021’de %2,1’lik bir artış görüldü ve bu oran %16,6 olarak kaydedildi. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2021’de %67,6 olarak kaydedilirken, 10 kişiden 7’si en çok sağlıklı oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Mutluluk sebepleri arasında sağlığı sevgi, başarı, para ve iş izledi.