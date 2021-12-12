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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

En büyük tatlı su kaynağımız kuruyor

12 Aralık 2021, Pazar 22:00
Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü’nde su çekilmesi artıyor.

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5. büyük tabiî gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bölgede tarım sulamasında da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskele de suyun olmadığı bölümde kaldı. Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, İznik Gölü’ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi. Çekilmelerinin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Bayrak, “Bu yıl çekilme daha fazla.” dedi.

AA

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