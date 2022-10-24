En çok stresi Türkiye’nin Z Kuşağı yaşıyor

McKinsey Sağlık Enstitüsü tarafından 10 Avrupa ülkesi arasında stres üzerine yapılan araştırmada, Türkiye’deki Z Kuşağı gençlerinin küresel iklim krizi ve Ukrayna’daki savaş konusunda diğer ülkelerdeki yaşıtlarından daha stresli olduğu görüldü.

Ankete katılan Z kuşağı temsilcilerinin yüzde 25’i akıl sağlığının son 3 yıl içinde daha kötüye gittiğini ifade etti. T24’ün haberine göre, Türkiye hem küresel iklim değişimi hem de Ukrayna’daki savaş konularında, gençlerin en yüksek oranda stres belirttiği ülke olarak öne çıktı. 10 ülkeden katılımcılar arasında küresel iklim krizi konusunda yüksek stres hissettiğini bildirenler arasında ortalama yüzde 47 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 68 sularında olduğu görüldü. Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin, Ukrayna’daki savaştan da en çok stres duyan grup olduğu görüldü. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 51’i Ukrayna’daki savaş sebebiyle yüksek stres duyduklarını belirtti. Ankette ise bu ortalama yüzde 41’de kaldı. Haber Merkezi

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