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26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

En güvenli şehirler arasında İstanbul 37. sırada

25 Ağustos 2021, Çarşamba 23:42
Dünyanın en önemli yayım organlarından The Economist, iki yılda bir yayımladığı dünyanın en güvenli şehirleri raporunu paylaştı.

İlk kez çevresel güvenlik ölçümlerini ihtiva eden Güvenli Şehirler Endeksi’nde Kopenhag, dünyanın en güvenli şehri seçildi. Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başşehrini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.

Euronews’deki habere göre listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başşehri Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başşehri Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı. 60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.

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