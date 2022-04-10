Enfeksiyon artışı beslenme bozukluğuyla ilişkili

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, 30 ilde yapılan çalışmada polikliniklere başvuran her 5 hastadan 1’inde beslenme bozukluğu riski saptadıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Gündüz, “Beslenme bozukluğunun genel olarak birtakım olumsuz sonuçlara yol açtığını bilmemiz gerekiyor. Enfeksiyon oranındaki artmalar, beslenme bozukluğu ile bire bir ilişkilidir” dedi. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Türkiye Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, kilo kaybı, halsizlik, güçsüzlük, kas yorgunluğu, el sıkma ve kavrama gücünde azalma gibi belirtilerle kendini gösteren ‘malnütrisyon’, diğer bir ifadeyle beslenme bozukluğunun özellikle kanser ve nörolojik hastalıkları bulunanlar, yaşlılar ve yoğun bakım hastalarında yüksek oranda görüldüğünü söyledi. Haber Merkezi

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