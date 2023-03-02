'Enkazdan çıkarılan 1911 çocuktan 1543'ü ailesine teslim edildi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.

"2 bin 601 yaşlı ve engelli afet bölgesi dışına nakledildi"

Bakanlığın deprem bölgesindeki kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve 1133 engellinin yanı sıra, çadırda kalan ve bakıma ihtiyacı olan 213 yaşlı ve 722 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiği de kaydedildi.