Esnaf düğün sezonundan umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz düğün sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken yaptığı açıklamada, bu sezon, Kovid-19 salgın koşullarında düğün yapmak istemeyen çiftlerin etkisiyle son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonu olacağını öngördüklerini ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti, “1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak ancak piyasadaki fiyat artışları, çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti, beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığındaki çiftlerimizi düğünden vazgeçirip, sadece nikah yapma düşüncesine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı”