Evden çalışmak verimliliği arttırdı

Yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 sebebiyle evden çalışanların verimi yüzde 22 arttı.

Fransa’da yapılan bir araştırma Covid-19 salgını sebebiyle evde çalışanların veriminin yüzde 22 arttığını ortaya koydu. Dijital devrimin sosyal ve ekonomi alanındaki etkileri konusunda incelemeler yapan bağımsız kuruluş “Sapiens Enstitüsü” tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl evde çalışanların yüzde 22 oranında daha verimli çalışması, salgın döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) 216 ila 230 milyar euro arasında katkı sağladı. Euronews’deki haberede araştırmaya göre, geçen yıl Mart ayında başlayan ilk “kapanmada” 167 ila 173 milyar euro, Kasım ayında başlayan ikinci “kapanmada” ise 49 ile 57 milyar euro arasında GSYİH’ya evde çalışma sayesinde katkı sağlandı. İnternet üzerinden evde çalışanların gürültüden ve dikkatlerini dağıtacak ortamdan uzakta çalışmaları, daha iyi işlerine konsantre olmaları, kahve ve yemek molalarını kendilerinin özgürce düzenlemeleri, işe gidip ve gelişlerde kaybedilen zamanın ortadan kaldırılması sayesinde verim yükseldi.

Fazlası zararlı olabilir

Enstitü tarafından kaleme alınan raporda, uzaktan çalışma sayesinde, motivasyon ve sorumluluk duygusunun artmasının dışında, genellikle çatışma veya devamsızlık kaynağı olan “birçok yönetimsel işlev bozukluğuna” daha rahat çözüm getirildiği kaydedildi.

Raporda, bununla birlikte evden çalışmanın çok daha fazla uzaması halinde bunun olumsuz etkilerinin daha fazla görülebileceği ve bu kez verimliliğin yüzde 20’ye kadar düşebileceği uyarısında bulunuldu. “Harris Interactive” isimli bir başka bir kuruluş geçen hafta yayımladığı raporda, evden uzun süre çalışmanın gelecekte tecritte kalma hissi, stres, korku gibi duyguları körükleyerek, sağlığı tehdit edebileceği uyarısında bulunmuştu.