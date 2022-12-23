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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Evlilik bunama riskini azaltıyor

23 Aralık 2022, Cuma 23:54
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmaya göre; evli olmak, Alzheimer ve bunama riskini azaltıyor.

Evlilikte mutluluk
Helâl dairesinde hareket

 

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; hakemli bilimsel dergi Journal of Aging and Health’de yayımlanan bulgular, yaşlılıkta bekar olmanın bilişsel gerileme riskini artırdığı anlamına geliyor.

Araştırma, Norveç devletinin sağlık kayıtlarında yer alan 44 ila 68 yaşındaki 8 bin 706 yetişkinin verileri üzerinden yapıldı.

Araştırmanın başyazarı Vegard Skirbekk, “Orta yaşlarını evlilik birliği içinde geçirmekle yaşlılıkta daha düşük bunama riski arasında bağlantı tespit ettik. Verilerimiz, demans vakalarının önemli bir kısmının boşanmış kişilerden oluştuğunu gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi

 

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