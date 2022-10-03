Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay iki cihan hayatını etkileyen evlilikte seçim ve geçim konusunu ele aldı.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

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Bizim Aile Dergisi 393. Ekim sayısında, “Evlilikte seçim ve geçim” kapak başlığıyla çıktı. Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay iki cihan hayatımızı etkileyen evlilikte seçim ve geçim konusunu ele alıyor. İstifadeniz bol olsun. Halide Keçeli, Kapak sayfasında evliliğe hazırlık sürecinde ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyor. Yazar Mine İzgi, mutlu yuva kurma konusundaki sorularımızı cevaplıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Bir fincan kahve?” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Fizyoterapist Mine Arslan, Sağlık sayfamızda “Yıkılmadım ayaktayım” yazısıyla farkındalık oluşturuyor.

Çizgilerle Bediüzzaman

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Eko-Tarımın İlkeleri”ni anlatıyor. Kitaplığımızdan sayfamızda yeni basılan “Çizgilerle Bediüzzaman” kitabı tanıtılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Ayva tatlısı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, fermente gıdaların anlatıloığı Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.