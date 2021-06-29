‘Farklı aşılar olmak iyi bir koruma sağlıyor’

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.

Com-Cov araştırmasında, iki doz Pfizer, iki doz AstraZeneca ve birinin ardından diğer aşının olunması incelendi. Araştırmadaki bütün kombinasyonlar işe yaradı ve bağışıklık sistemini geliştirdi. Uzmanlar bu bilgenin aşılama kampanyalarında esneklik sağlayabileceğini belirtiyor. Deneme aynı zamanda, iki doz AstraZeneca aşısı olanların, sonbahar aylarında üçüncü doz farklı bir aşı olmaları halinde, bağışıklık sistemlerinin hastalığa karşı daha güçlü bir tepki verebileceğini ortaya koydu. T24’deki habere göre iki doz aşı olunması, en kapsamlı korunmanın elde edilebilmesi ve vücudun antikor üretip T hücrelerinin Covid’e engelleyip öldürmeleyi öğrenmesi açısından önemli. Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesi’nden Prof. Matthew Snape, yeni sonuçların dozların karıştırılmasının da etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.



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