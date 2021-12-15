Favipiravir çocukların tedavi rehberinden çıkarılmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsü salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

“Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Ceyhan, T24’deki habere göre, uyarılarını şu şekilde sürdürdü: “Biz salgının başından beri çocuklara hiçbir antiviral ilâç kullanmadık. Çocuk enfeksiyon uzmanı arkadaşlar da bazı arkadaşların kullanmanız gerekir önerisine rağmen, genellikle kullanmadılar. Çünkü çocuklarda yeterli veri yoktu. Bizim ulaşamadığımız çok sayıda hekim rehbere bakarak tedavi uyguladığı için, çocuklara hâlâ kullanıyorlar. Bir toplantıda kurul üyelerinden bir arkadaş rehberlerden çıkarıldığını, zaten rehberlere de ulaşılamadığını söyledi, ancak erişiliyor ve favipiravir de orada duruyor. Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilâcın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir.”

Haber Merkezi