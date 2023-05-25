Fazla mı paketliyoruz?

Tüketim arttıkça ambalaj kullanımı da artıyor. Ambalajın sürdürülebilirliğini sağlamak içinse farklı seçenekler gündemde. Peki, ambalajda sürdürülebilirlik nasıl sağlanır, hangi alternatifler konuşuluyor?

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Tüketiciye ulaşan çoğu ürün bir ambalajla korunuyor. Ambalajlar ürünün kalite ve standardını muhafaza etmede büyük önem arz ediyor. Fakat daha fazla ambalaj üretimi daha fazla ham madde ve atık demek.

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Özgen, sürdürülebilir ambalajlar konusunda açıklamalar yaptı.

Özgen, “Sürdürülebilirlik dediğimiz şey, bugün biz ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek neslin de ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için onları da düşünerek, kaynakları hesaplayarak tüketmemiz demek” diyor ve ambalajın sürdürülebilirliğini sağlamak için üç başlıktan söz ediyor: Geri dönüşüm, kaynakları verimli kullanma ve ham maddeyi değiştirme...

İlk adım: Geri dönüşüm

Diğer pek çok şeyde olduğu gibi ambalajların sürdürülebilirliği için ilk adım geri dönüşüm… Özgen, ambalajlarda kullanılan kâğıtların yüzde 90 civarında, plastiklerin yüzde 95 civarında geri dönüştürülebilme potansiyeli taşıdığını söyleyerek şu notu düşüyor: “Aktif olarak ne kadar yapılıyor plastiklerde dünya üzerinde derseniz, en yüksek yüzde 60 oranında geri kazanılabiliyor. Japonya’da yüzde 90’lara çıkmış durumda. Onlar daha efektif bir şekilde yapabiliyor. Yani ambalaja harcadığınız ham madde düzgün bir sistemde atık olarak görünmeyip yeni bir ham madde kaynağı olarak değerlendirilebiliyor ama bu sistemin gerçekten kanunlar, kurallarla düzenlenmiş, büyük bir katılımla yapılıyor olması gerekir. Bizdeki sorun, Türkiye genelinde, tüketicinin son ürün eline geçtikten sonra geri dönüşüm konusunda katılımcı olmamasıdır diye düşünüyorum. Türkiye dünyada 16. ve Avrupa’da 6. büyük ambalaj sanayine sahip bir ülke. Bir de geri dönüştürebilmeyi sağlarsak çok daha büyük potansiyellere ulaşacaktır.”

Tüketici sürdürülebilir ambalajlar konusunda ne düşünüyor?

2020 yılında, McKinsey tarafından 10 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir anket yayınlandı. Katılımcıların birçoğu sürdürülebilir ambalaj için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını belirtti. Aynı araştırmada katılımcılar büyük oranda “Plastik, kağıt ve alüminyum folyoyu birleştiren ambalajları, geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden yapılmış plastik şişe ve kapları, alüminyum folyoları ve metal kapları” sürdürülebilir olmayan seçenekler olarak işaretledi. Kağıt bazlı karton, cam şişe ve kavanozlar, tamamen geri dönüştürülebilir plastik” gibi ürünlerse sürdürülebilir malzemeler olarak görüldü.

(TRT Haber)