Ferrero, Devlet tarafından denetlenmeli

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran, Türkiye’de de faaliyet yürüten ve uluslararası fındık tekeli olduğu öne sürülen Ferrero şirketinin denetlenmesini istedi.

Başaran, “Bir an önce devletimiz, hükümetimiz, bu firmaya karşı yaptırımlarını ortaya koymalıdır, bu firmayı denetim altına almalıdır, denetlemelidir. Sözde tekel olmadığını iddia ediyor bu firma. Hepimiz canlı şahidiz; fındığın dönüp dolaşıp bu firmada toplandığını hepimiz biliyoruz. ‘Bu firma tekel değildir’ diyerek yol verilmesini kabul etmiyoruz. Bu firmanın Türkiye üzerine olan baskısını kabul etmiyoruz” dedi. AA

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