Filyasyon uygulaması ‘çağrı merkezi’ne döndü

Sağlık Bakanlığı’nın yeni tedbir açıklamadığı gibi tarama testlerini kaldırması ve karantina sürelerini düşürmesi gibi uygulamaları ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Dünyada eşi benzeri yok, olmasa perişan olurduk” dediği filyasyonu da etkiledi.

Uygulamanın artık tamamen verimsiz hale getirildiğini vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlığın yeni yayımladığı algoritmalar nedeniyle nüfusun neredeyse yüzde 80’i temaslı kapsamından çıkmış durumda. Filyasyon kapsamında hasta takibi işlemi ‘çağrı merkezi’ hizmetinden ibaret. Salgının başında bir vakaya dört temaslı varsa, bugün bir vakaya bir temaslı ancak bakılabiliyor. Yaygın test yapılmaması her geçen gün serbest dolaşan vak’a sayısını arttırıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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