Bizim Aile Dergisi 396. Ocak sayısında, “Fıtratta Kal!” kapak başlığıyla çıktı.

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KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay toplumu ve aileyi etkileyen LGBT gibi sapkın fikirlere karşı fıtrat hareketini hatırlatıyor. Fıtratın en güzel şaşırtmaz yol olduğunu bu sayımızda okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

Prof. Dr. Ahmet Battal, Kapak sayfamızda “Makul muhafazakârlık ve LGBT meselesi”ni anlatıyor. Röportaj sayfamızda, Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ile aile ve nesilleri nasıl korumamız gerektiğinden bahsediyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda fıtrata uygun beslenmeyi tavsiye ediyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Yara iyileşmesinin intizami işleyişi” yazısıyla iyileşme sürecini anlatıyor. Kurşun Kalem sayfamızda, hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiği söyleniyor.

2023 takvimi var

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Çevre bilinci ve Rahman Suresi’ndeki ayetlere Bediüzzaman’ın yorumu”nu açıklıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Dünyada İslâmî eserlerin sergilendiği müzelerin anlatıldığı Sanat, et alırken dikkat edilleceklerin anlatıldığı, Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. Ayrıca dergimize özel 2023 takvimi de olacak. Takip etmeyi unutmayın. İyi okumalar.