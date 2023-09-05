Fransa elektronik sigaraları yasaklayacak

Fransa sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayacak.

Uygulama, tatlı aromalı e-sigaraların sağlığa etkileri konusundaki endişeler nedeniyle Almanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki benzer önlemler almasının ardından gündemdeydi. Fransa Başbakanı Élisabeth Borne bugün duyurduğu kararla ilgili olarak, yayın kuruluşu RTL’ye verdiği demeçte hükümetin “Yakında, özellikle gençlere kötü alışkanlıklar kazandıran tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasıyla birlikte sigarayla mücadele için yeni bir ulusal plan sunacağını” söyledi. Fransız hükümeti 2024 bütçesinde, ülkede yılda 75 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir plana da kaynak ayıracak. Haber Merkezi

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