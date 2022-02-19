Geçen yıla göre yağışlar arttı

Türkiye’de ekim-ocak döneminde yağışlar geçen seneye göre yüzde 27 arttı.

Türkiye’de tarım sezonuna rastlayan 4 aylık dönemde (Ekim-Ocak) yağışlar uzun yıllar ortalaması olan 253,2 milimetrenin altında kalsa da geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Türkiye’de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim’den başlanarak 12 ay boyunca Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce takip edilerek hesaplanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Şubat tarihli “2021-2022 Su Yılı 4 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu” verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de uzun yıllar su/tarım yılı Ekim-Ocak yağışları 253,2 milimetre ölçüldü. 2021 su/tarım yılının ilk 4 aylık döneminde 194,9 milimetre, 2022 su/tarım yılının aynı döneminde ise 247,7 milimetre yağış düştü. Buna göre, Türkiye’de 2022 su/tarım yılı yağışları, uzun yıllar ortalamasını gerisinde kalırken, geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi.

Yağışlar barajlara yansıdı

2022 su/tarım yılı 4 aylık yağışları; Trakya’nın kuzeyi, Güney Ege sahil kesimi, Antalya, Mersin, Adana, Düzce, Sinop, Samsun, Giresun ve Tunceli çevreleri normallerine göre yüzde 20’den fazla artış gösterirken, Iğdır, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış azlığı yüzde 40’ın üzerine çıktı. İl geneli yağışlarda en yüksek yağış 780,8 milimetre ile Rize’de, en düşük yağış 80,5 milimetre ile Iğdır’da gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artış ise yüzde 36 ile Karaman ve Kırklareli’nde, azalma ise yüzde 47 ile Şanlıurfa ve Mardin’de yaşandı. Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir için doluluk oranını takip ettikleri barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege’ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti. Çınar, şunları kaydetti: “Kıyı Ege’deki barajlarımızın hemen hemen tamamında doluluk oranı çok iyi. Bizim ana problemimiz iç kesimlerde bu yağış beklenen ölçüde olmadı. Son yağışlarla inşallah onlar da toparlanacak.”