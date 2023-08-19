Geçim derdi boşanmaları 2,5 kat artırdı

TÜİK’in resmi verilerine göre 2008 yılında 1 milyon 359 bin 233 kişinin boşandığı.

Bu rakam, 2022 yılında 2,25 kat artarak 3 milyon 59 bin 626’ya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, “En az 3 çocuk diyen iktidar, çiftlerin evlenmelerine, evlenenlerin de mutlu olmalarına ve evliliklerini devam ettirmelerine engel oluyor. AKP insanları işsiz bıraktıkça, ekonomik krizler ve geçim sorunları nedeniyle gençlerimiz evlenemiyor, evlenenler ise bu geçim derdinde boşanmak zorunda kalıyor. İktidar gençlerimizin hayalleri ile birlikte yuvalarını da yok ediyor” dedi. Haber Merkezi

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