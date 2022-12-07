Gelecekte kanser pandemisinden bahsedeceğiz

­Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, ‘kanser pandemisi’ uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca onkolojik hastalıkların tüm dünyada artış gösterdiğini belirterek, “2007 ile 2010’lu yıllara baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kalp ve damar hastalıkları ölümlerde birinci sıradaydı. 2017 yılına geldiğimizde artık onkolojik hastalıklar yani kanser, maalesef dünyada bir numaralı ölüm sebebi oldu” diye belirtti. Trendin bu şekilde devam etmesi halinde kanser pandemisinden bahsedebileceğimizi söyleyen Karaca, “İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki, 2030 yılına geldiğimizde kanser maalesef 4 kat artacak. Dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili önlemleri bugünden almamız lazım. Erken tanı, tarama ve tedavi yöntemlerinde iyileşme gerekiyor. Dolayısıyla kanser önümüzdeki 10 yılda hayatımızda çok büyük rol oynayacak” dedi. Haber Merkezi

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