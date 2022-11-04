Bizim Aile Dergisi 394. Kasım sayısında, “Gençliğin bekası ilimde” kapak başlığıyla çıktı.

Bizim Aile Dergisini incelemek için tıklayınız Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay değişmeyen gündem olan gençlerin manevi eğitimi konusunu ele alıyor. İstifadeniz bol olsun. Glutensiz beslenme modeli Sebahattin Yaşar, Kapak sayfamızda gençlerin manevi eğitim boşluğunu kimin doldurduğuna dikkat çekiyor. Psikolojik Danışman Şeyda Sultan Zengin, Röportaj sayfamızda manevi boşluğun psikolojimize yansımasını anlatıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Glutensiz beslenme modeli” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Göz enfeksiyonuna dikkat!” diyor. Manevi reçete: Gençlik Rehberi Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “GES-Tarım: Agrivoltaic sistemler- Tarımsal fotovoltaiklerin önemi”ni anlatıyor. Kitaplığımızdan sayfamızda yeni basılan Gençlik Rehberi tanıtılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Ispanaklı Lazanya tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, düdüklü tencere pişirme şeklinin anlatıldığı Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. HABER: Kübra Örnek Korkmaz

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