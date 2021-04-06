Gerçek vaka sayısı 20 kat daha fazla

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka artış hızının kaygı verici olduğunu belirterek, günlük 200 bin kişinin enfekte olduğunu vurguladı ve “Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz” dedi.

T24’deki habere göre Prof. Dr. Kurugöl, günlük ortalama 40 bin vaka olduğunu hatırlatarak, “Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki, gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5 ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor” dedi. Prof. Kurugöl, “Önlemleri sıkılaştırmak için ramazana kadar beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 49

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.