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Gerçekler gizleniyor

19 Şubat 2022, Cumartesi 17:00
Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasında pek çok yer “düşük riskli” anlamına gelen mavi renge büründü.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Hayat Eve Sığar uygulamasında pek çok yerin “düşük riskli” gözükmesine ilişkin “Haritanın bir gerçekliği yok. Hatta resmî vak’alar bile çok fazla” ifadelerini kullandı. Baytemür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da önceki gün “maskelerin ne zaman çıkacağı gibi konularda açıklama yapacağını” söylediğini hatırlatarak, “Gerçekleri gizleyerek vatandaşın gözünde salgın yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa resmî rakamlarda bile günlük 200 üstü ölüm var. İnsanların öldüğü ortamda salgın yok gibi davranmak çok tehlikeli olur” dedi.

Haber Merkezi  

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