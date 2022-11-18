Gereksiz antibiyotik kullanımı ölüme yol açıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa’da her yıl 35 binden fazla kişinin gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan öldüğünü duyurdu.

ECDC Direktörü Andrea Ammon’un şu ifadelerine yer verildi: “Antimikrobiyal dirençli bakterilerle, özellikle son basamak antimikrobiyal tedaviye dirençli olan enfeksiyonlara atfedilebilen ölümlerin sayısında endişe verici artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği/ Avrupa Ekonomik Alanı’nda her gün yaklaşık 100 kişi bu enfeksiyonlardan ölüyor” AA

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