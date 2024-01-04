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5 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Geri dönüştürülen plastikler daha tehlikeli

04 Ocak 2024, Perşembe 23:46
Uzmanlar, geri dönüşüm sürecinin ardından içinde bulunan zehirli kimyasallar nedeniyle daha tehlikeli hale gelen plastiklerin, başta kanser olmak üzere farklı hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya genelinde her yıl 500 milyar plastik poşet kullanılıyor ve 13 milyon plastik, okyanuslara atılıyor. Dakikada 1 milyon plastik şişe satılırken plastik üretimi için yılda 17 milyon varil petrol harcanıyor. Tabiatta yok olması yüzlerce yılı bulan plastikler nedeniyle her yıl 100 bin deniz canlısı ölüyor.

Şişe sularının yüzde 90’ında, musluk sularının ise yüzde 83’ünde plastik partiküller bulunuyor. İnsan kaynaklı atıkların yüzde 10’unu plastikler meydana getirirken, plastiklerin yüzde 50’sini tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Talınlı, “Plastiğin içindeki kimyasallar geri dönüşümle daha tehlikeli oluyor. Bu kimyasallar, geri dönüşümlü plastiklerin özelliklerini kazansa bile kullanım açısından birincil plastiklere göre daha tehlikelidir.” dedi.

AA

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