Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye’yi de etkisi altına alan koroavirüsün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi.

Prof. Dr. Yamanel, daha önceden de ön görülerinin, salgının Mayıs sonu Haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyleyerek, “Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı. Eğer biz bunları yaparsak, devam ettirebilirsek ve bu tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır” dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin açıklamada bulundu. T24’deki habere göre Kara, ‘’Normal hayata ne zaman döneriz’’ sorusuna, “Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir” cevabını verdi.