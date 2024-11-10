Gıda konusunda kamuoyu paniğe sevk edilmemeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken son dönemde gıda ürünlerine yapılan denetimlerin kamuoyunda yankı uyandıran tağşiş ürünlerle birlikte piyasada panik havası oluştuğuna dikkati çekti.

Palandöken konuyla ilgili olarak “Son denetimlerde gıda maddeleri ile ilgili işin ehli olmayan insanların açıklama yapması vatandaşları paniğe sevk ediyor. Tabi bu ürünler direkt insan sağlığını ilgilendiren bir mesele. Esnafımız bunu titizlikle satıyor. Marka olmayan, korsan satıcılardan alınan ürünlerde durum biraz daha farklı. Ama bilindiği üzere zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı gibi markalı ürünlerde veya bunları imal eden firmalar tarafından hem analizleri alınıyor. Ancak korsan alınan ürünlerde bu tür olaylar biraz daha fazla olduğu için halkta da gerekli gereksiz açıklamalara karşı bir duyarlılık var” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz