Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, paketli gıda etiketleri ve ambalajlarıyla ilgili önemli bir düzenleme getirdi.

Yeni yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu” ile gıda işletmelerinin etiketlerinde yanıltıcı görsellerin ve ifadelerin kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Örneğin, margarin ürünlerinin etiketlerinde tereyağını çağrıştıran süt, yayık, kova veya güğüm gibi görsellerin kullanılması yasaklandı. Gıda işletmeleri, ürünlerinde yanıltıcı olmayan ve doğruyu yansıtan ifadeler kullanacak. Etiketlerde yapılacak bir diğer önemli değişiklik ise ürün içeriğiyle ilgili şeffaflık sağlanması. Örneğin, süt ve süt ürünlerinde “köy”, “ev”, “geleneksel”, “çiftlik” gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Gıda işletmeleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni kurallara uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihten sonra, düzenlemelere uymayan ürünlerin piyasada bulunması yasaklanacak. Haber Merkezi

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