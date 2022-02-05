Göz tansiyonunda erken tanı önemli

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, glokom tanısı konulduktan sonra kaybedilen görme yetisinin yerine gelmediğini ve erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Antalya’ya bir kongre için gelen Yalvaç, halk arasında “göz tansiyonu” olarak bilinen ve sinsi seyreden glokomun dünyadaki en önemli ikinci körlük nedeni olduğunu ifade etti. Alınacak tedbirlerle glokomun önlenebilecek körlük nedenleri arasına kayabileceğini dile getiren Yalvaç, “Çünkü glokom tanısı konulduktan sonra kaybedilen görme yetisi maalesef yerine gelmiyor, mevcut olanı korumaya yönelik tedaviler yapıyoruz. Onun için erken tanı çok önemli. Günümüzde hem dünyada hem ülkemizde kullandığımız ilaçlarda, lazerli ve cerrahi teravilerde önemli gelişmeler oldu.” diye konuştu. AA

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