Gözlük değil, ‘akıllı mercek’

Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, özellikle genç/orta yaşlı aktif yaşayan kataraktlı hasta grubunda akıllı merceğin gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha çok tercih edildiğini bildirdi.

Medicana’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mesçi, son yıllarda akıllı mercek teriminin, daha önce uzak ve yakın odaklarını netleştiren çok odaklı merceklere ara mesafeyi de net gösteren odakların eklenmesi ile gündeme geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Cem Mesçi, ölçü olarak yakın mesafenin 30-40 santimetre, ara mesafenin 50-100 santimetre arası olarak düşünülebileceğini aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Akıllı mercek implantasyonu 50 yaş üstünde, uzak mesafede gözlüğe sıklıkla ihtiyacı olan, yakın görme problemleri başlamış olan prespiyopik çağdaki kişilere uygulanabilir. Bu kişilerde henüz katarakt başlamadan bu cerrahi uygulanabilmektedir. Ayrıca kataraktı olan tüm yaş grubu hastalarda akıllı mercek katarakt ekstraksiyonu sonrası kullanılabilir. Özellikle genç/orta yaşlı aktif yaşayan kataraktlı hasta grubunda akıllı mercek, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha çok tercih ediliyor.” AA

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