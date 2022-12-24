Gribe aldırış etmemek ömür boyu hastalık oluşturabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son aylarda Avrupa ülkelerinde sıklıkla görülen ve çocuk ölümlerine neden olan, ‘Beta Hemolitik Streptokok’ hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.
Özlü, “Enfeksiyonu geçirmiş kişilerde ileride kalıcı hastalıklar olabiliyor. Bu hastalıklar bazen kalp kapaklarını tutabiliyor, kapak yetmezlikleri, kapak patolojileri, ameliyat gerektiren durumlar olabiliyor. Yani nezle grip oldum geçer, gider deyip aldırış etmemek sizi ömür boyu bir hastalığın yükünü taşımak zorunda bırakabilir” dedi.
Haber Merkezi