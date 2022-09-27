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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

'Grip aşılarının dağıtımına başlandı'

27 Eylül 2022, Salı 11:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." dedi.

Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesinin kapanıp kapanmayacağı sorusu üzerine Koca, çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağını ve Ankara'nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını belirtti.

Koca, "Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak." diye konuştu.

"Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı"

Koca, Kovid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, "Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler"

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."

Grip aşısına ilişkin de Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." dedi.

Bakan Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?" sorusuna da "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz." cevabını verdi.

AA

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