Günde 10 saatten fazla çalışmak inme riskini artırıyor

Fransız bilim insanları, 10 saatten uzun iş gününün inme riskini arttığı sonucuna vardı.

MedicalXpress'te yayınlanan araştırmaya göre bir yıl içinde en az 50 gün boyunca minimum 10 saat çalışanlarda inme riskinin yüzde 29 arttığı görüldü. 10 yıl boyunca düzenli olarak günde 10 saat çalışanlarda bu riskin yüzde 45 arttığı kaydedilirken uzun çalışma saatlerinin özellikle 50 yaş altındaki çalışanlar üzerinde ölümcül etki oluşturduğu sonucu elde edildi. Yaklaşık 7 yıl süren araştırmaya 18-69 yaş arası 143.592 kişi katıldı.

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