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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Güne şükürle başlayalım

22 Nisan 2020, Çarşamba
Mesleği gereği izole hayat sürdüren kişiler kendi deneyimlerinden yola çıkarak şu tavsiyelerde bulundu: “Mahrum kaldığınız şeylerden ziyade sahip olduğunuz şeylere odaklanıp güne şükranla başlayın.”

İzole bir hayat süren bir kutup bilimciler kendi deneyimlerini aktardı. Gazeteduvar’daki habere göre Marion Dierickx, Harvard’da deneysel kozmoloji alanında doktora sonrası bir bilim insanı ve yılda iki ilâ üç ay boyunca Güney Kutbu’nda bulunan Amundsen-Scott İstasyonu’nda kendi bölümünün teleskoplarına bakım yapıyor. 

Haberlere fazla maruz kalmayın

Denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, yapılacak ilk şeyin bir rutin oluşturmak olduğunu söyleyerek, “Disipline ihtiyaç var. Her gün aynı sırayla aynı şeyleri yapın. Hafta sonlarını farklı biçimde düzenleyin; çünkü zamanın geçtiğini ayırt etmek zorundasınız” diyor. Ramsey, televizyon haberlerine maruz kaldığınız süreyi azaltmanızı öneriyor. “Şu anda bütün haberler sürekli değişim halinde ve hepsi de olumsuz” diyor. “Günde yalnızca bir kez haberleri izlemek size farklı şeyler yapmak için de zaman sağlayacaktır.” Bununla birlikte, egzersiz yapmanın önemini vurguluyor. “Fizikî olarak sağlıklıysanız, zihnî olarak da sağlıklı olmalısınız. Kitap okumak ve farklı bir şeyler yapmak buna yardım eder. Bu, yeni bir şeyler öğrenmek için de kusursuz bir fırsattır.”

Ramsey’in son tavsiyesi ‘orada olan şeylerin tadını çıkarmak’. Mahrum kaldığınız şeylerden ziyade sahip olduğunuz şeylere odaklanın. “Bundan sonra neler olacağı meselesinden uzak durmaya çalışın” diye ekliyor. “Yalnızca kontrol edebildiğiniz şeyleri kontrol edebilirsiniz.”

Güzel bakmak, güzel görmek

İngiliz keşiş Christopher Jamison, ise şöyle konuştu: “Bütün ülke farklı duyguların kabarttığı dalgaların arasından geçiyor. İlk aşamalarda en çok gündeme gelenlerden biri öfkeydi. İnsanlar süpermarketlerdeki insanlara kızdı; stok yapan insanlara kızdı; evde kalmayan insanlara kızdı… Bunun yanı sıra, etrafta çok fazla korku var ve daha sonra insanlar kendilerini yalnız ve sıkılmış hissedecekler. Güne şikâyetlerinizi tekrarlayarak başlamayın. Hayatta olduğunuzu ve hâlâ iyi şeyler olduğunu hatırlayarak başlayın. Şükranla başlayın; ardından yeni gün ve zorluklarıyla yüzleşmek için Allah’tan yardım dileyin.”

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