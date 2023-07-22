Güneş kremi kullanmamak cilt kanseri sebebi

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, cilt kanserine yakalanmamak için mutlaka koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğini belirterek, “Güneş kremini bir defa sürüp saatlerce koruma sağlaması beklenmemeli, 3-4 saatte bir tekrar tekrar kullanılmalı.” dedi.

İklim değişikliği cilt kanseri vakalarını da artırdı Kartal, 4 mevsim boyunca güneş kremi kullanılması gerektiğini söyledi. Özellikle sıcaklık rekorunun kırıldığı bugünlerde cilt kanserine yakalanmamak için mutlaka koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğini vurgulayan Kartal, çocukların fiziksel koruyucu içeren, erişkinlerin ise kimyasal koruyuculuk oranı yüksek kremleri tercih etmesini önerdi. AA

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