Güzel günler çiçek açacak

Bizim Aile Dergisi, 340. Mayıs 2023 sayısında, “Yenilenme mevsimi bahar”ı ele alıyor. Prof. Dr. İlyas Üzüm, “Her zorluktan sonra kolaylık, her zahmetten sonra rahmet vardır!” yazısını yazıyor. Eğitimci Yazar Dr. Halit Ertuğrul, sorularımızı cevaplıyor.

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL Bizim Aile Dergisi, 340. Mayıs sayısında, “Yenilenme mevsimi bahar”ı ele alıyor. Bu sayımızda bahar mevsimiyle birlikte değişen kainat aleminin insan hayatına yansımalarını konuşacağız. Ümidimize vesile olsun. D vitamininin metabolizmaya etkisi Prof. Dr. İlyas Üzüm, Kapak sayfamıza “Her zorluktan sonra kolaylık, her zahmetten sonra rahmet vardır!” yazısını yazıyor. Eğitimci Yazar Dr. Halit Ertuğrul, Röportaj sayfamızda sorularımızı cevaplıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda D vitaminin metabolizmaya ve kilo verme sürecine olan etkilerini anlatıyor. Uzm. Fzt. Mine Arslan, Sağlık sayfamızda “Çocuklarımız ve hareketleri üzerine” yazısını yazdı. Sonsuz kimyasallar Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda sonsuz kimyasallar anlatılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Enginarlı ıspanaklı kiş tariflerinin yer aldığı Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İyi okumalar.

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