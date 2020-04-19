Hafife almayın panik de yapmayın

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Mehmet Özcan, Kovid-19 salgınının Türkiye’yi de etkilediğini söyledi.

Her yıl hastanelerinde pandemi eylem planı yaptıklarını dile getiren Özcan, “İnfluenzayla ilgili geçtiğimiz Haziran ayında pandemi eylem planımızı yapmış ve İl Sağlık Müdürlüğümüze göndermiştik. Tabiî tüm hazırlıklarımızı da en kötü senaryoya göre yapıyoruz. İnsanlar bu tür salgınlara karşı hastanelerin ve Türkiye’nin hazırlıksız olduğunu düşünmesin. Bilakis hazırlıklı bir şekilde böyle bir salgınla karşılaştık.” diye konuştu.

“Her belirti koronavirüs belirtisi değildir”

“Zihnen hazırdık, ama pratikte böyle bir pandemi yaşanmamıştı. Daha önceden domuz gribinde tecrübemiz olmuştu ancak domuz gribi Kovid-19’a göre daha hafifti.” ifadesini kullanan Özcan, salgında halkın hastalığın yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi birçok belirtilerini gerek medyadan gerek Bakanlığın çalışmalarıyla öğrendiğine dikkati çekti. Özcan, şunları dile getirdi, “İnsanlar artık hangi durumlarda hastaneye başvuracaklarını kısmen öğrendi. Ancak bazı durumlarda vatandaşlarımız ufak bir öksürmede, boğaz ağrısında veya ateşi çıkması durumunda panikleyerek bize başvurabiliyor. Tabiî ki Kovid-19’un belirtilerini hafife almayalım ama panik de yapmayalım çünkü her belirti koronavirüs belirtisi değildir. Bunun ayrımını ancak hekimler yapabilir. Zira boğaz ağrısı, ateş ve öksürük grip ve nezle gibi rahatsızlıkların da belirtisi olabilir.” Özcan, Kovid-19 salgınını yönetebildiklerini ve hastalığı tedavi edebildiklerini belirterek, “Dengeli olmak lâzım ‘Bana bir şey olmaz!’ demeyip belirtilerin takibini yapmak gerekiyor. Bunun yanında ufak bir belirtide de panik yapmamak lâzım.