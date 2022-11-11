Haklı şûra ihlası netice verir

Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından düzenlenen seminerde konuşan Hatice Avşar, “İhlas Risalesi haklı Şûrayı tesis eden bir Risaledir. Bu ise büyük bir Kuvveti ve sağlam bir şahs-ı manevîyi temin etmektedir” dedi.

“Çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın telahukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in’ikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir.”(Emirdağ-2) Evet aşina olduğumuz bu tabir şahs-ı manevînin bir tarifi. Ve biz bu haleti geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’imizde bir daha yaşadık. Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları olarak iki ayda bir düzenlediğimiz seminer ve kermesimiz yine uhuvvet, bolluk, bereket ve kardeşlik coşkusuyla dolu dolu geçti. Nevşehir’den Hatice Avşar kardeşimiz, “Meşveret ve Sırr-ı İhlas” konulu, akıllarımızı ve ruhlarımızı doyuran güzel bir seminerle bizlere misafir oldu. Afyon, Bozüyük, Mahmudiye çevre il ve ilçelerden gelen kardeşlerimizle hizmet merkezimiz ayrı bir şenlendi.

Risale-i Nur’da ihlas kavramı

Hatice kardeşimiz seminerde; “İhlas Risalesi haklı Şurayı tesis eden bir Risaledir. Bu ise büyük bir Kuvveti ve sağlam bir şahs-ı maneviyi temin etmektedir. Oysaki sağlam bir şahs-ı maneviyi oluşturmak için meslek Risalesi olarak yazılan İhlas Risalesi’nde mevzu edilen İhlas mevhumuna, sadece ’samimi olmak’ ya da sadece ‘Allah rızası’ anlamını yükleyen bireyler samimi olduğuna inandıkları bir fikirle şahs-ı maneviyi bozabilir, bilmeyerek ihlası kırabilir. Ve üstelik bu davranışlarını da fevkalâde İhlaslarına bağlayabilirler. Dolayısıyla Risale-i Nur’da İhlas kavramını klasik anlamıyla sınırlamakdan ziyade dört düsturuyla beraber bir meslek olarak düşünmek gerektir” diyerek ihlasın bizim mesleğimiz olduğuna vurgu yaptı. “Minik Kuşlar” adını verdiğimiz evlatlarımız, ezberleyip sundukları vecizelerle abla ve teyzelerinin takdirlerini aldılar.

Meşveretin ehemmiyeti

Seminerin ikinci bölümünde ise meşveretin ehemmiyeti nazara verildi. Geçici rüzgârlara karşı mabeynimizdeki samimi tesanüdün ve meşveret-i şeriyyenin bizleri muhafaza etmesi, meşveretle alınan kararların daha isabetli olacağı, bir meselede asıl fikir sahibinin Risale-i Nur dairesinde ki şakirtlerin meşveretle ortaya koydukları fikir olması, Bediüzzaman Hazretlerinin “benimde bir reyim var” diyerek nazarları şahs-ı maneviye ve istişareye çevirmesi, içtimaî hayatın ancak şûrâ-yı şer’i ile yaşayabileceği, meşveretin de bir ibadet olduğu dolayısıyla onunda ihlassız olamayacağı gibi ehemmiyetli noktalara değinildi. Odunpazarı Evleri ve Ak Camii gezilerinden sonra akşam dersiyle program nihayet buldu. Emeği geçen tüm abla ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûra kuvvet bulsun! Bütün levm ü itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüda’ya tâbi olanların üstüne olsun. Âmîn...

SERPİL LALE - ESKİŞEHİR