"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Haklı şûra ihlası netice verir

11 Kasım 2022, Cuma
Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından düzenlenen seminerde konuşan Hatice Avşar, “İhlas Risalesi haklı Şûrayı tesis eden bir Risaledir. Bu ise büyük bir Kuvveti ve sağlam bir şahs-ı manevîyi temin etmektedir” dedi.

“Çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın telahukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in’ikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir.”(Emirdağ-2) Evet aşina olduğumuz bu tabir şahs-ı manevînin bir tarifi. Ve biz bu haleti geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’imizde bir daha yaşadık. Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları olarak iki ayda bir düzenlediğimiz seminer ve kermesimiz yine uhuvvet, bolluk, bereket ve kardeşlik coşkusuyla dolu dolu geçti. Nevşehir’den Hatice Avşar kardeşimiz, “Meşveret ve Sırr-ı İhlas” konulu, akıllarımızı ve ruhlarımızı doyuran güzel bir seminerle bizlere misafir oldu. Afyon, Bozüyük, Mahmudiye çevre il ve ilçelerden gelen kardeşlerimizle hizmet merkezimiz ayrı bir şenlendi. 

Risale-i Nur’da ihlas kavramı

Hatice kardeşimiz seminerde; “İhlas Risalesi haklı Şurayı tesis eden bir Risaledir. Bu ise büyük bir Kuvveti ve sağlam bir şahs-ı maneviyi temin etmektedir. Oysaki sağlam bir şahs-ı maneviyi oluşturmak için meslek Risalesi olarak yazılan İhlas Risalesi’nde mevzu edilen İhlas mevhumuna, sadece ’samimi olmak’ ya da sadece ‘Allah rızası’ anlamını yükleyen bireyler samimi olduğuna inandıkları bir fikirle şahs-ı maneviyi bozabilir, bilmeyerek ihlası kırabilir. Ve üstelik bu davranışlarını da fevkalâde İhlaslarına bağlayabilirler. Dolayısıyla Risale-i Nur’da İhlas kavramını klasik anlamıyla sınırlamakdan ziyade dört düsturuyla beraber bir meslek olarak düşünmek gerektir” diyerek ihlasın bizim mesleğimiz olduğuna vurgu yaptı. “Minik Kuşlar” adını verdiğimiz evlatlarımız, ezberleyip sundukları vecizelerle abla ve teyzelerinin takdirlerini aldılar. 

Meşveretin ehemmiyeti

Seminerin ikinci bölümünde ise meşveretin ehemmiyeti nazara verildi. Geçici rüzgârlara karşı mabeynimizdeki samimi tesanüdün ve meşveret-i şeriyyenin bizleri muhafaza etmesi, meşveretle alınan kararların daha isabetli olacağı, bir meselede asıl fikir sahibinin Risale-i Nur dairesinde ki şakirtlerin meşveretle ortaya koydukları fikir olması, Bediüzzaman Hazretlerinin “benimde bir reyim var” diyerek nazarları şahs-ı maneviye ve istişareye çevirmesi, içtimaî hayatın ancak şûrâ-yı şer’i ile yaşayabileceği, meşveretin de bir ibadet olduğu dolayısıyla onunda ihlassız olamayacağı gibi ehemmiyetli noktalara değinildi. Odunpazarı Evleri ve Ak Camii gezilerinden sonra akşam dersiyle program nihayet buldu. Emeği geçen tüm abla ve kardeşlerimizden Allah razı olsun.  Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûra kuvvet bulsun! Bütün levm ü itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüda’ya tâbi olanların üstüne olsun. Âmîn...

SERPİL LALE - ESKİŞEHİR

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu rakamlar doğruysa vay halimize - Uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor

    ''HDP’yi ziyaret doğru, Cumhur samimiyetsiz''

    ABD'deki seçimlerde 82 Müslüman aday seçildi

    AB sürecini gençler sahiplenmeli

    İnşaat maliyetinde rekor artış

    Aljasem: Kimsem kalmadı

    Afganistan uyruklu 5 kişi Ankara'da bir evde ölü halde bulundu

    Çocuklarınızı dijital bağımlılıktan santrançla koruyun

    Fiat Egea 1 milyon dedi

    Putin’den ahlaki değerler kararnamesi

    İltica başvurularında patlama

    Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    UCM: Terhune'de 230 ceset çıkarıldı

    İran: Hipersonik balistik füze geliştirdik

    Fransa'da kuş gribine ilişkin karantina kararı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    ABD: Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı

    Gazetecileri Destekleme Komitesi: İsrail hapishanelerinde 21 Filistinli gazeteci var

    Biden: 2024'te adaylık niyetim var

    Milanovic'ten Srebrenitsa Anneleri hakkında küstah sözler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    HDP ziyaretiyle gelen fırsat
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya Demokrasi İttifakını destekliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları yine hedef aldılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah’a yakınlığımız, ne demektir?
    Faruk ÇAKIR

    Böyle mi mücadele edilecek?
    Sertaç LÜSER

    Şeytanları dahi hayrette bırakan radyo
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemizi beğenmeyenler, ölümü kaldırmalı ve kabri kapamalı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Bayat vaadler ambajlanıp servis ediliyor
    İbrahim ERSOYLU

    2023 seçiminde istibdatla demokrasi oylanacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.