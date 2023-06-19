Halk ilaca erişemez hale geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti.

İlgezdi şunları söyledi: “Kur artışı nedeniyle yurttaşlarımız ilaca erişemez duruma geldi. Ancak ilaç endüstrisi de batma noktasında. İthal ilaçlarda ve ülkemizde üretilen, etken maddesi ithal olan ilaçlarda ciddi bir sıkıntı söz konusu. Geçen ay yaklaşık 19 lira olan dolarla ham madde alan bir ilaç üreticisi, bu ay aynı ham madde için 23 liradan alım yapmak zorunda. Bu durumda, geçen ay aldığı, örneğin bin ton ham madden yaklaşık 800 ton alabiliyor. İlaç endüstrisinin bu döngüyü taşıyabilmesi mümkün değil. Aynı sıkıntı ithal ilaçlarda da söz konusu. Eskinden bin kutu gelen ilaç, artık 800 kutu geliyor. Bu yüzden yurttaş, ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor.” İlgezdi, kur yüzünden hastanelerin tıbbi ve medikal malzeme ile cihaz ihalelerinin iptal edildiğine dikkat çekerek şunları belirtti: “Neresinden tutsanız elinizde kalan bu ucube sistemin faturasını vatandaşımız ödüyor. İktidarın bu sorunlara acilen çözüm bulması gerekiyor.”

Ankara - Anka