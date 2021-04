Halk salgınla mücadeleye ilişkin ‘bu iş böyle gitmez’ diyor

Koronavirüs tedbirlerini eleştiren halk, “Bütün dünya kapatıp, kurtuluyor, ama biz geçici çözümlerle sorunları halletmeye çalışıyoruz. Bu iş böyle gitmez” diyor.

Coronavirüsü vak’a sayılarındaki artışın hızla devam ettiği Türkiye’de, virüse karşı alınan tedbirler daha da sıkılaştırılarak Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmî kapanmaya gidildi. Peki halk yeni kararlar hakkında ne düşünüyor? Alınan tedbirleri yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulluların konu hakkındaki görüşlerini aldı. Çoğunluk, tam kapanma dışında bir seçeneğin bu ortamda işe yaramayacağı görüşünü savunurken, âcil olarak aşılamanın tamamlanmasının da önemli olduğunu ifade ediyor. Emekli Zeki Bayır, hükümetin ekonomik sebeplerle tam kapanma kararı alamadığını belirterek, “Bir ay her yeri kapatabilseler çok güzel olacak ama ekonomideki sıkıntılardan dolayı kapatamıyorlar. Bütün dünya kapatıp, kurtuluyor ama biz geçici çözümlerle sorunları halletmeye çalışıyoruz. Bu iş böyle gitmez. Bayramdan sonra her yeri açacaklar, sonra Eylül ayında yine aynı sorunları konuşacağız” diye konuştu.

Her yaş grubu acilen aşılanmalı

Özel bir firmada yöneticilik yapan Sevtap Duman da kısıtlama kararlarını yeterli görmeyenlerden. Tam kapanma ve her yaş grubunun aşılanmasının çok önemli olduğunu belirten Duman, sözlerine şöyle devam etti: “Kısıtlamaları kesinlikle yeterli bulmuyorum. Çünkü her şey rutin olarak devam ediyor. Sadece kafeleri kapatarak bu iş olmaz. Virüs mutasyona uğradı. Dolayısıyla yayılma riski çok daha fazla. Her grubu, yaşa bakmaksızın aşılamak gerekiyor. Ekonomiyi düşünüyorsak tam kapanmaya gitmemiz lâzım. Hastalık artıp insanlar hastanelerde tedavi olamayacak hale gelirse bu zaten bizim için hem maddî hem de manevî büyük bir kayıp olacak. Bunun daha ötesi yok. Devletin insanları desteklemesi gerekiyor ve 1 ay tam kapanmaya gidilmesi gerekiyor.”

Çok ciddî tedbirler alınmalı

Aşılamanın hızlanması ve 20 günlük tam kapanmayla salgındaki artışın durdurulabileceğini kaydeden emekli Hasan Toprak, “Ekonomi düşünülerek yarı kapanma yapılıyor. Bu pandemi hem insanımıza hem de ekonomimize çok zarar verdi. Böyle gidersek zararlarımız devam edecek. Ciddi önlemler alınırsa ve aşılama da hızlansa bence bu problem çözülebilir” dedi. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Cihan Çelebi, “Türkiye’de şu anda Afrika virüsü var, İngiltere virüsü var. Bu alınan tedbirler bence çok az. Sokağa çıkma saati 19.00’a alındı ama toplu taşımalarda insanlar iç içe gidiyor. Bu hastalığın bulaştığı yerler toplu taşımalar. Oralarda daha çok tedbir alınması gerekiyor. Ayrıca insanlarımızda da suç var. Maskeleri hâlâ düzgün kullanmıyoruz” diye konuştu.

***

3 ilde karantina kararları

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir sitede karantina başlatıldı. Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok’ta Covid-19 pozitif vak’alar ve temaslılar tesbit edildi. Sitenin 25 Nisan’a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ise Kirazlı Mahallesi’ndeki 2 sokakta izolasyon kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vak’a sayısındaki artış vurgulandı. Kars’ın Arpaçay ilçesinde de Carcıoğlu Köyü için karantina kararı alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu.