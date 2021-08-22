Hamilelerde ve çocuklarda vak’a sayısı artıyor

Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, şehirde vak’alarla birlikte koronavirüse yakalanan çocuk ve hamile sayısında artış yaşandığını belirterek, “Vak’alar artıyor, ama bunların hastanelere yansımaları da oluyor. Bu gidişatın nerede duracağını bilemiyoruz. Hastanelere, yoğun bakımlara, entübelerde yansımalar var” dedi.

Artıgerçek’deki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 7-13 Ağustos haftasının illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vak’a sayılarına ilişkin paylaşımında, Trabzon’da vak’a sayısının artarak 330,58’e çıktığı görüldü. Günde 500’ün üzerinde pozitif vak’anın görüldüğü şehirde hastanelerde de yoğunluk yaşandığı belirtildi. Aşı olmayan gebe kadınlar ile çocukların virüse daha kolay yakalandığını belirten uzmanlar, daha fazla tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

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