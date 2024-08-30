Hani devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı?

‘Devletin cebinden 1 kuruş harcanmayacak’ denilmişti. Şehir hastaneleri için 398 milyon 31 bin 850 TL harcandı.

Bazı şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığınca hiçbir şekilde tıbbı cihaz alınmaz ve bakım onarım masrafı yapılmazken, bazı hastanelere alınan yüz milyonlarca lira tutarında tıbbı cihaz ve malzemenin bedelinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Sözleşme bilgileri ‘ticari sır’ olarak saklanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan maliyet ise 398 milyon 31 bin 850 TL olarak gerçekleşti. Kamu Özel İş birliği (KÖİ) altında ‘Yap-Kirala-Devret’ modeliyle yapılan şehir hastanelerine tıbbi cihaz, evrak ve tıbbi malzeme alımı için 398 milyon 31 bin 850 TL harcandığı öğrenildi.

285 milyonluk tıbbi cihaz alımı

CHP’nin gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, 2023 şubat ayında faaliyete başlayan Ankara-Etlik Şehir Hastanesine 285 milyon lira tutarında tıbbı cihaz alındığı, Ankara-Bilkent ve Konya şehir hastanelerinde bir kısım tıbbı cihaz bakım onarım ve kalibrasyon bedellerinin kamu tarafından karşılandığının tespit edildiğini açıkladı.