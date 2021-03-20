Hanımlardan Bediüzzaman Said Nursî’yi anma programı

İstanbul Yeni Asya Gazetesi hanım okurları Bediüzzaman’ın 61. Vefat yıl dönümü münasebetiyle internet üzerinden bir anma toplantısı gerçekleştirecek.

Program, “Üç Said döneminde istikamet üzere faaliyet” başlığı altında Said Nursî’nin hayatı boyunca riayet ettiği istikamet düsturlarına dikkat çekmeyi hedefleyen bir panel sunumuyla başlayacak. Daha sonra Zübeyir Gündüzalp’in Nefis Muhasebesi kitabının sonunda yer alan mektubuna yer verilecek. İstanbul online liseli kız talebe derslerine katılan talebelerin Bediüzzaman’la ilgili düşüncelerini ifade ettiği yazıların da okunacağı programda altı tane şefkat kahramanı hanımın hayatlarının kısaca sunulmasından sonra yapılacak duâyla birlikte program hitama erecek. 22 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da başlayacak online programa bütün hanımlar dâvetlidir. İstanbul - Yeni Asya

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