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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hasta haklarımız neler?

31 Ekim 2022, Pazartesi
Hastanın öncelikli yararını gözeten ve haklarının korunmasını sağlayan ulusal ve uluslararası birçok mevzuat bulunuyor.

Türkiye’de, 1998 yılından beri 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kutlanıyor. Peki, hasta haklarınızı ve sorumluluklarınızı biliyor musunuz?

Hastanın öncelikli yararını gözeten ve haklarının korunmasını sağlayan ulusal ve uluslararası birçok mevzuat bulunuyor. Hasta Hakları Bildirgesi, 1981 yılında Dünya Hekimler Birliği tarafından Portekiz’in başkenti Lizbon’da açıklandı. Türkiye’de ise 1998 yılında 26 Ekim Hasta Hakları Günü kabul edildi.

Hastaların sağlık hizmeti alırken hak ve sorumluluklarını bilmeleri gerekiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın verdiği bilgilere göre hasta hakları arasında şunlar bulunuyor:

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma.

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma.

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme.

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme-değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerden faydalanma.

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme.

Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme.

Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma.

Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma.

Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını isteme.

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma.

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idare tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme.

Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti alma.

Rahatlık: Her türlü temizlik şartları sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma.

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme.

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanma.

Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme.

Haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüzde veya sorun yaşadığınız Hasta Başvuru Bildirim Sistemi üzerinden görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

(TRT Haber)

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