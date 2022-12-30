Hasta olan çocukları okula göndermeyin

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sıra okula giden çocuğu olan ailelerde grip hastalığının eksik olmadığını söyledi.

Özlü, “Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, Covid, diğer coronavirüsler, adenovirüs gibi pek çok virüs dolaşımda. Bu tür enfeksiyonlarda kreşler, anaokulları ve ilkokullardan başlamak üzere okullar adeta fidelik işlevi görür. İlk aşamada öğrenciler kendi aralarında virüsü birbirlerine bulaştırırlar. Ardından okuldan evlere ve topluma ikinci dalga yayılır. Bu zinciri kırmanın en etkili yolu: hasta olan, semptomu olan çocukların bir hafta evde izole olması ve okula gönderilmemesi” dedi. Haber Merkezi

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